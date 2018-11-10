"توماس كوك" العالمية ترغب فى فتح أسواق جديدة لها بمصر

كتبت آمال رسلان

كشفت مجموعة توماس كوك العالمية عن سعيها لفتح أسواق جديدة لها فى مصر، بعد أن تزايد الطلب فى السوق السياحى على مصر بشكل ملحوظ خلال العام الجارى.

ويشهد العام القادم زيادة حجم أعمال الشركة فى مصر، وفتح أسواق جديدة لجلب السائحين منها الى المقاصد السياحية المصرية، مثل الصين وأوروبا الشرقية ، كما ستقوم الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة في الحملات الترويجية المشتركة.

وعقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على هامش زيارتها للندن لقاءا مع بيتر فانكنهاوزر الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك العالمية على رأس مجموعة من قيادات الشركة، لبحث تعميق التعاون المشترك.

من ناحيتهم أشار مسئولو الشركة إلى أن البرنامج الجديد سيكون له اثرا إيجابيا على زيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لتوماس كوك الى أن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول، وخاصة الى العديد من المناطق السياحية مثل الأقصر ومرسى علم، وقال أن الموسم القادم مبشر، مشيدا بالتعاون المستمر الذي يلقاه من وزارة السياحة، وأضاف أنه يتمنى أن تبدأ الشركة تسيير رحلات طيران مباشرة الى مدينة شرم الشيخ، حيث أن هناك طلبا من السوق الانجليزي عليها.

وشهدت رحلات توماس كوك لمصر زيادة خلال العام الجارى 2018 قدرها 40%، حيث أكد وكيلها فى القاهرة الخبير السياحى حسام الشاعر،موضحا أن مرسى علم والغردقة أكثر المقاصد السياحية التى تأتى لها الرحلات.

وأشار الشاعر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن السياحة تشهد انتعاشة كبيرة خلال العام الحالى حيث سيبلغ عدد السائحين مع نهاية العام 2018 لـ10 مليون سائح، بزياردة 40%، لافتا إلى أن مصر تستهدف وصول أعداد السائحين إلى 14 مليون سائح فى 2019، و20 مليون مع 2020، وفقا للمؤشرات الحالية.