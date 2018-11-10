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تعرف على حالات أجر الحضانة للصغير الواجبة على الأب وفق قانون الأحوال الشخصية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:00 ص
تعرف على حالات أجر الحضانة للصغير الواجبة على الأب وفق قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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يرصد "اليوم السابع" الحالات القانونية المنظمة لوجوب أجر الحضانة وحق الحاضنة فى المطالبة بأجر رعاية صغيرها وفق قانون الأحوال الشخصية.

- قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض.

- تستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.

 -تستحق أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد.

 -التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .

 -للأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء .

 -تعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.

 - أجر الحضانةحق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات .

 - يحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة.

 - ينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.


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