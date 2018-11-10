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تخصيص أراض لإقامة محطة مياه ومكتب بريد ومركز شباب بكفر الشيخ

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:58 م
تخصيص أراض لإقامة محطة مياه ومكتب بريد ومركز شباب بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17776 لسنة 2018 بقبول تبرع المواطن صالح عبد الله الشربينى بقطعة أرض مساحتها 9 قراريط بناحية جمعية كفر متبول الزراعية مركز كفر الشيخ، وتخصص هذه المساحة لإقامة محطة مياة شرب عليه، مقدماً الشكر للمواطن، لإقامة محطة مياه شرب لأهالى القرية، قائلا: المواطن والدولة شركاء التنمية.

 

كما أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 18586 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 80 م2 بالمرازقة التابعة لمركز ومدينة قلين لإقامة مكتب بريد عليها لخدمة أهالى المرازقة بمقابل حق انتفاع وفقاً لما تقدره اللجان المختصة والموضحة الحدود والمعالم وفقاً لمحضر معاينة الوحدة المحلية بكفر المرازقة القسم الهندسى وعلى الوحدة المحلية تحصيل مقابل حق انتفاع، طبقاً لما تقدرة اللجنة بتثمين الأراضى أملاك الدولة.

 

كما أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 17933 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 1520م أملاك دولة بناحية السحايت التابعة لمركز ومدينة الحامول لصالح مركز شباب السحايت، ويتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الارض، مؤكدا أن المساحة التى تم تخصيصها لمركز شباب بناحية السحايت بالحامول أرض أملاك دولة، بهدف تلبية إحتياجات المنطقة إلى هذه الخدم.


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