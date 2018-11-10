تجديد حبس عاطل بتهمة قتل مسن بعد خلافات على حصيلة بيع مخدرات بالمطرية

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مسن، وذلك لخلافهما حول مبلغ 1800 جنيه، حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، كما أمر بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم والمجنى عليه صديقان، حيث يتشاركان في تجارة المخدرات غير المشروعة، واختلفا حول مبلغ 1800 جنيه حصيلة تجارتهما، حيث احتفظ بها المجني عليه ولم يردها إلى المتهم.

وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة عرض المجني عليه على المتهم " محمد.أ " 21 سنة التصالح، ودعاه إلى بيته للجلوس مع بعضهما للتصالح وتعاطي المواد المخدرة " استروكس ، ابترل "، بالإضافة إلى رد اليه المبلغ المالي إليه، إلا أنهما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه 6 طعنات في جميع أنحاء جسده أسقطته قتيلا.

البداية كانت تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 50 سنة، متوفى داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق وكشفت ملابسات الواقعة.