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بدء تحصيل الدفعة الأولى من رسوم تقنين أراضى بالوادى الجديد

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:14 م
بدء تحصيل الدفعة الأولى من رسوم تقنين أراضى بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت محافظة الوادى الجديد فى بيان لها أن المحافظ اللواء محمد الزملوط اعتمد أسماء المزارعين الذين تم قبولهم لتقنين أراضي وضع اليد والذين التزموا بسداد المصروفات والرسوم الأولية الخاصة بالرفع المساحي حيث تم فتح باب السداد للدفعة الأولى من مقدم تقنين الأرض اعتباراً من اليوم السبت حيث يتم توريد 25 % من قيمة التكلفة الإجمالية لكل فدان.
 
وأضاف البيان أنه تم تحديد مهلة في سداد قيمة التكلفة الأولية بنظام ميسر يشمل سداد 10% في الأسبوع الأول وسداد 10% في الأسبوع الثانى بالإضافة إلى سداد 5% على ألا تتجاوز مدة الدفع شهرا وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ  بالتيسير على المزارعين من خلال تقسيط قيمة التقنين وعمل أنظمة ميسرة للسداد.
 
 
 
 
 
 

 


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