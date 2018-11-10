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انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وروسيا بالخرطوم

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:00 ص
انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وروسيا بالخرطوم الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية السوداني
الخرطوم /أ ش أ/
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انعقدت بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، الجمعة، اجتماعات لجنة التشاور السياسى بين السودان وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث رأس الجانب السوداني، أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية، والجانب الروسى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.

وقال أسامة فيصل - فى تصريح صحفى - إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها بأنه تم إطلاع نائب وزير الخارجية الروسى ووفده المرافق على جهود السودان فى السلام والاستقرار فى أفريقيا.

وأضاف أنه تم أيضًا بحث سبل التعاون بين وزارتى الخارجية فى البلدين والتعاون الثقافى والأكاديمى بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

 وأكد فيصل أن العلاقة بين السودان وروسيا تسير بخطى ثابتة وهناك ثقة وعزيمة للوصول بها إلى أن تكون نموذجية، منوها بأن العلاقات بين البلدين تشمل بجانب العلاقات السياسية علاقات تعاون وشراكة اقتصادية واستراتيجية وعلاقات أمنية وعسكرية.

وأعرب فيصل عن سعادته بنتائج هذه الجولة من التشاور السياسي، لاسيما وأنها تطرقت لموضوعات هامة ستساعد البلدين للمضى قدما بهذه العلاقات إلى الأمام.

من جانبه، أعرب نائب زير الخارجية الروسى عن شكره وتقديره للسودان، مؤكدًا أن روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه فى مختلف المجالات، وقال إن المباحثات فرصة ذهبية للتشاور على أساس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر والحوار السياسى فى كافة المجالات.

وقال "نحن نهتم جدًا أن نستمع للسودان عبر قيادة وزارة الخارجية فيما يخص الملفات المهمة جدًا المتعلقة بالوضع فى أفريقيا والشرق الأوسط" ، موضحا أنهم استطاعوا مناقشة تفاصيل المسائل الملحة فى العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز روابط الصداقة والتعاون المثمر فى كافة المجالات.

وأشاد بوجدانوف بالدور النشط والمدروس والملتزم من جانب السودان فى كل المنظمات الدولية فى الأمم المتحدة، وغيرها كالاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

 


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انعقاد لجنة التشاور السياسى

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