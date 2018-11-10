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انتظام الملاحة بموانىء البحر الأحمر و تصدير 30 ألف طن فوسفات

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:28 ص
انتظام الملاحة بموانىء البحر الأحمر و تصدير 30 ألف طن فوسفات ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها الست بالثلاث محافظات "السويس ، البحر الأحمر، جنوب سيناء" مع انتظام حركة وصول و سفر الركاب وأعمال الشحن و التفريغ على الأرصفة.

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانىء بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALBA وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند كما يستقبل الميناء ثلاث سفن و هى محبة و الحرية و نما اكسبريس بينما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر السفينتين ايلة و بريدج فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة .

 

 

 


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