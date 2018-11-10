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انتخاب عبد الفتاح إبراهيم أمينا عاما للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:42 م
انتخاب عبد الفتاح إبراهيم أمينا عاما للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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انتخب المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس فى ختام أعماله، اليوم السبت بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فى مصر، أمينا عاما للاتحاد العربى، والأردنى فتح الله العمرانى رئيسا للمجلس التنفيذى، والسودانى عبدالرحمن بابكر نائبا للرئيس.

كما تم انتخاب الأمانة العامة وأعضائها، من الليبى خليفة المبروك نائبا للأمين العام، وعضوية كل من عمر الحلو من سوريا، وعبد الرحمن بابكر من السودان، وقاسم حجازى من لبنان، وعمار طاكجوت من الجزائر.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد افتتح أعمال المؤتمر صباح اليوم، مؤكدا أن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحداً من أهم القطاعات العمالية فى مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها، قائلا: إن أحدا لا ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة فى الوقت الحالى إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها.

وقال: إن عمال الغزل والنسيج فى مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتى تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا أننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصرى والعمال فى القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.

 


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القوى العامله

الغزل والنسيج

محمد سعفان




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