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السبت، 10 نوفمبر 2018 06:16 ص
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اليونان تعتقل 5 آلاف شخص بهويات مزورة فى المطارات خلال 2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:06 ص
اليونان تعتقل 5 آلاف شخص بهويات مزورة فى المطارات خلال 2018 عناصر من الشرطة اليونانية
أثينا أ ش أ
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أعلنت السلطات اليونانية، أنها اعتقلت 5633 شخصًا، معظمهم مهاجرون، حتى الآن هذا العام، خلال محاولتهم الخروج من المطارات بأوراق هوية مزورة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الاعتقالات فى المطارات الرئيسية للبلاد.

ونقلت قناة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية، الجمعة، عن الشرطة قولها إن أكبر عدد من الاعتقالات كان فى مطار إيراكليون فى جزيرة كريت، حيث تم القبض على 1511 شخصًا مقارنة بـ666 شخصًا عام 2017 بأكمله، مضيفة أنه تم القبض على 1419 شخصًا فى المطار السياحى الرئيسى فى سانتوريني، مقابل 426 فى العام الماضي.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يدخلون بصورة اليونان غير شرعية من تركيا، الوصول إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم حوصروا فى اليونان منذ أن بدأت دول البلقان المجاورة إغلاق حدودها عام 2016. وعلى الرغم من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا على وقف تدفق المهاجرين، إلا أن الآلاف لا يزالون يتوافدون إلى البلاد.

 


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اعتقال 5 آلاف شخص

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