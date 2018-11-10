اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 41 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

كتب ـ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، انطلاق 41 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي حيث تسير مصر للطيران 30 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، في إطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتسير مصر للطيران اليوم 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و9 رحلة إلى مدينة أسوان، و10 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.

كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلة واحدة إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري، للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.