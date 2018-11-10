video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 41 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:05 ص
اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 41 رحلة إلى المدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب ـ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، انطلاق 41 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي حيث تسير مصر للطيران 30 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، في إطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وتسير مصر للطيران اليوم 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و9 رحلة إلى مدينة أسوان، و10 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.
 
 كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلة واحدة إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري، للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تعتقل 5 آلاف شخص بهويات مزورة فى المطارات خلال 2018

صور.. العالم هذا الصباح.. الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين.. حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتحول إلى كتل عملاقة من اللهب.. انزلاق طائرة ركاب فى مطار شيدى جاغان الدولى بغيانا

مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا مصريا قادمين من السعودية

مصر للطيران

وزارة الطيران

الفريق يونس المصري

رحلات اسوان

رحلات ابو سمبل

رحلات شرم الشيخ

رحلات الغردقة

السياحة الداخلية




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة