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اليوم.. تكريم الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. تكريم الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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تقام اليوم السبت احتفالية لتكريم 140 طالب وطالبة وافدة من الدارسين بالأزهر، يمثلون 30 جنسية متنوعة من الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.
 
وتقام الاحتفالية بالتعاون بين جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، وجامعة الأزهر بحضور الدكتور أشرف البدويهي نائب رئيس جامعة الازهر بقاعة مؤتمرات الأزهر بالحى السابع بمدينة نصر فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .
 
و يحضر الحفل عددا من اساتذة وقيادات الازهر وجمعية سفراء الهداية التى ترعى الطلاب الوافدين كجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لرعاية الطلاب الوافدين بالأزهر.
 
ويتحدث الطلاب الوافدين باللغة العربية الفصحى حيث يترك كل واحد منهم عن لغته الأم التي عليها درج، ليتكلم العربية الفصحى متدثرا بحب الآخرين وتعايشه معهم.
 
ويبدأ الحفل بتلاوة قرآنية وكلمات للطلاب المكرمين وكلمة لرئيس جامعة الأزهر وأساتذة الجامعة.

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جمعية سفراء الهداية

الازهر الشريف

جامعة الازهر




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