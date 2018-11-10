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النيابة ترسل مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائى لفحصها

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 ص
النيابة ترسل مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائى لفحصها أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات شرق، بحبس عاطلين لمتاجرتهما فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهما، كما أمرت بإرسال المواد المضبوطة للمعمل الكيميائى لفحصها.

 

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث عين شمس بالقاهرة، ملعومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى الأقراص المخدرة، خاصة أقراص "الاستروكس" المخدر، والضار تناوله بالصحة العامة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين يروجان لبضاعتهما عن طريق التواصل بالهاتف المحمول.

 

وبشن مأمورية أمنية تمكنت القوات من إلقاء القبض عليهما، وتبين أنهم كل من "إ.ا" 25 سنة عاطل، و"إم.م" 24 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية كبيرة من أقراص "الاستروكس" المخدر، وهاتفى محمول للتواصل مع الزبائن، حيث اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة المحضر.


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