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"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تستضيف وزير المالية الثلاثاء القادم

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:00 ص
"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تستضيف وزير المالية الثلاثاء القادم المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب : هانى الحوتى
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تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة وعشاء عمل يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر، لوزير المالية الدكتور محمد معيط تحت عنوان "السياسة المالية..الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".


وتأتى الندوة التى تنظمها الجمعية بحسب تصريحات صحفية لهم،  فى إطار الدور المحورى للوزارة فى قيادة عملية الإصلاح المالى والاقتصادى وتفعيلاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
 

وفى سياق متصل قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 27 عاما على عمل تكامل اقتصادى مصرى لبنانى لاستهداف دول إفريقيا، مشيرا إلى أن لبنان يحتل المركز 13 من بين الدول المستثمرة فى مصر بمقدار 1400 مشروع.

 

 


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