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الكويت.. اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:49 م
الكويت.. اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بسبب سوء الأحوال الجوية الكويت
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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دعا رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر المبارك إلى إجتماع استثنائى لمجلس الوزراء للإطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار التى شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار.

 

وكتبت وزارة الإعلام الكويتية على صفحتها الرسمية على تويتر، "الاجتماع يأتى لبحث آلية لدعم المتضررين فى حوادث الأمطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فى الحكومة او الشركات".

 

 

وتشهد دولة الكويت حالة من الطقس السئ، وقالت الأرصاد الكويتية تتوقع استقرارا نسبيا صباح السبت، يستمر إلى اخر ساعات النهار، وذلك بعد أن تأثرت الكويت خلال الساعات القليلة الماضية بأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق استمرت حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم ثم بدأت الاجواء بالتحسن نسبيا.


وتتوقع إدارة الأرصاد الكويتية استمرار فرص الامطار في معظم مناطق البلاد اليوم وحتى فجر غد الاحد، بكميات متفاوتة تكون غزيرة الى شديدة الغزارة على بعض المناطق ثم تبدأ الاجواء بالتحسن منذ نهار الأحد

 

وكان وزير الأشغال العامة للشئون البلدية بالكويت حسام الرومى قد تقدم باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية، بعد موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فيما أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء أمس، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التى تشهدها الكويت حاليًا إلى 409 حالات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.


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