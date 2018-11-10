الكويت.. اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بسبب سوء الأحوال الجوية

دعا رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر المبارك إلى إجتماع استثنائى لمجلس الوزراء للإطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار التى شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار.
وكتبت وزارة الإعلام الكويتية على صفحتها الرسمية على تويتر، "الاجتماع يأتى لبحث آلية لدعم المتضررين فى حوادث الأمطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فى الحكومة او الشركات".
دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء للاطلاع على التقارير المتعلقه بالأمطار التي شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار، وبحث آلية لدعم المتضررين في حوادث الامطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في الحكومة او الشركات. pic.twitter.com/0doabBDboW— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) November 10, 2018
وتشهد دولة الكويت حالة من الطقس السئ، وقالت الأرصاد الكويتية تتوقع استقرارا نسبيا صباح السبت، يستمر إلى اخر ساعات النهار، وذلك بعد أن تأثرت الكويت خلال الساعات القليلة الماضية بأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق استمرت حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم ثم بدأت الاجواء بالتحسن نسبيا.
وتتوقع إدارة الأرصاد الكويتية استمرار فرص الامطار في معظم مناطق البلاد اليوم وحتى فجر غد الاحد، بكميات متفاوتة تكون غزيرة الى شديدة الغزارة على بعض المناطق ثم تبدأ الاجواء بالتحسن منذ نهار الأحد
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