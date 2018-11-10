الكويت.. اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

دعا رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر المبارك إلى إجتماع استثنائى لمجلس الوزراء للإطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار التى شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار.

وكتبت وزارة الإعلام الكويتية على صفحتها الرسمية على تويتر، "الاجتماع يأتى لبحث آلية لدعم المتضررين فى حوادث الأمطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فى الحكومة او الشركات".

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء للاطلاع على التقارير المتعلقه بالأمطار التي شهدتها البلاد وما ترتب عليها من آثار، وبحث آلية لدعم المتضررين في حوادث الامطار وسبل تخفيف معاناتهم، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في الحكومة او الشركات. pic.twitter.com/0doabBDboW — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) November 10, 2018

وتشهد دولة الكويت حالة من الطقس السئ، وقالت الأرصاد الكويتية تتوقع استقرارا نسبيا صباح السبت، يستمر إلى اخر ساعات النهار، وذلك بعد أن تأثرت الكويت خلال الساعات القليلة الماضية بأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق استمرت حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم ثم بدأت الاجواء بالتحسن نسبيا.



وتتوقع إدارة الأرصاد الكويتية استمرار فرص الامطار في معظم مناطق البلاد اليوم وحتى فجر غد الاحد، بكميات متفاوتة تكون غزيرة الى شديدة الغزارة على بعض المناطق ثم تبدأ الاجواء بالتحسن منذ نهار الأحد

وكان وزير الأشغال العامة للشئون البلدية بالكويت حسام الرومى قد تقدم باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية، بعد موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فيما أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء أمس، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التى تشهدها الكويت حاليًا إلى 409 حالات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.