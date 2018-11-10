الكشف على 1104 مريض بقافلة صحية بمركز الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف تحت اشراف الدكتور عبد الناصر حميده وبمشاركة فريق اشراف القوافل الطبية ببنى سويف برئاسة الدكتورة هايدى عبد الوهاب قافلة طبية بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى حيث تم الكشف على 1104 مريض.

وقال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف فى بيان له أن الحالات التى تم توقيع الكشف عليها شملت 58 حالة معمل دم و13 حالة معمل طفيليات و 7حالات الاشعة و 3 حالات محولين للمستشفيات و 7حالات نفقة دولة و139 حالة تثقيف صحى، مشيرا إلى أن موضوعات الندوات التثقيفية شملت الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة.