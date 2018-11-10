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التموين تحدد سعر "حلاوة المولد" بـ50 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:19 ص
التموين تحدد سعر "حلاوة المولد" بـ50 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية حلوى المولد- أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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اليوم السابع بلس
 
أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، توحيد أسعار حلوى المولد فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث وفرت لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية الحلوى وطرحتها بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة النيل وشركة الإسكندريةّ للمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن لجنة المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية حددت سعر حلوى المولد بسعر العلبة زنة كيلو جرام 50 جنيهاً، وعبوة 2 كيلو 100 جنيه، وعبوة 3 كيلو 150 جنيهاً، وعبوة 4 كيلو 190 جنيها.
 
 
وأضاف أحمد كمال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم توفير حلوى المولد أيضا بمنافذ شركة مخابز القاهرة الكبرى، وفروع شركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظات الوجه القبلى ومنافذ الشركة العامة "الدلتا ماركت" بمحافظات الوجه البحرى.
 
 
 
 

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