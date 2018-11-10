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البرلمان يوافق فى المجموع على قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:06 م
البرلمان يوافق فى المجموع على قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من حيث المجموع على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

 

وقال عبد العال إن مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه نظر العدم عرضه عليه من قبل.

 

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

 


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