الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة أمين شرطة فى بدروم بدار السلام

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة، داخل "بدروم" عقار سكنى بدائرة القسم، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة دار السلام، من أهالى أحد الشوارع، يفيد عثورهم على جثة شاب، داخل "بدروم" إحدى العقارات السكنية، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأمين شرطة يدعى "م.ن" 44 سنة.

تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.