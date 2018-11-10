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الأزهر يدين تفجيرات الصومال ويطالب المجتمع باستئصال عصابات الإرهاب

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:01 م
الأزهر يدين تفجيرات الصومال ويطالب المجتمع باستئصال عصابات الإرهاب شيخ الأزهر الشريف
كتب محمد تهامى زكى
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أدان الأزهر الشريف، التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس، الجمعة، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ويؤكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، وهو ما يتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولى بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.

الأزهر

الأزهر

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للصومال، رئيسًا وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، داعيا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

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