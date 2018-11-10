الأزهر يدين تفجيرات الصومال ويطالب المجتمع باستئصال عصابات الإرهاب

كتب محمد تهامى زكى

أدان الأزهر الشريف، التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس، الجمعة، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ويؤكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، وهو ما يتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولى بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.

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