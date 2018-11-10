إلغاء زيارة ترامب لمقبرة لضحايا الحرب العالمية الأولى بفرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن البيت الأبيض اليوم السبت إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقبرة لضحايا الحرب العالمية الأولى تقع شمال شرق فرنسا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم ترامب - خلال زيارته الحالية لباريس - بزيارة مقبرة "آيزن مارن" الأمريكية الواقعة بالقرب من قرية "بيلو" الفرنسية والتي كانت موقعا لمعركة عام 1918 تصدت فيها القوات الأمريكية والفرنسية للقوات الألمانية ولقي فيها أكثر من 1800 أمريكي مصرعهم ليضع إكليلا من الزهور ويقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وزوجته بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيقومون بزيارة المقبرة بدلا من ترامب.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الأمطار مستمرة في باريس طوال اليوم وسوء الأحوال الجوية تسبب في منع ترامب من الوصول بالمروحية إلى موقع المقبرة الذي يبعد أكثر من 50 ميلا شرق العاصمة الفرنسية.

يشار إلى أن أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة سيجتمعون في فرنسا هذا الإسبوع لإحياء ذكرى الاحتفالات بمئوية نهاية الحرب العالمية الأولى.