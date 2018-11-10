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إحالة 34 متهماً لمحكمة الجنايات بكفر الشيخ لقطعهم طريق والاشتباك مع الشرطة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:58 م
إحالة 34 متهماً لمحكمة الجنايات بكفر الشيخ لقطعهم طريق والاشتباك مع الشرطة محكمة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، إحالة 34 متهماً يقيمون بقرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق، لمحكمة الجنايات فى أحداث قطع الطريق والاشتباكات مع رجال الشرطة يوم عيد الأضحى الماضي، منهم 19 متهماً تم القبض عليهم ، و15 متهماً مطلوب إلقاء القبض عليهم، ووجهت النيابة اتهامات لهم ومنها "التجمهر، وتكدير السلم العام، وقطع طريق عام، وتعطيل سير حركة المرور، ومقاومة السلطات، والتعدى على ضابط وأفراد شرطة، وإصابة مجند شرطة (ع. ع)، وحملهم أسلحة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون تصريح قانونى، وتخريبهم وإتلافهم عمداً سيارات شرطة".

وكانت قرية "أبيوقا" التابعة لمركز دسوق، شهدت تجمهر الأهالى وقطعوا طريق "دسوق - كفر الشيخ"، أمام القرية، يوم الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، احتجاجا على وفاة الطفل محمد هانى نعيم، 6 سنوات، صدمته سيارة ميكروباص، وقام البعض بإشعال إطارات السيارات فى الطريق، ما أدى لتكدس السيارات والإحتكاك ببعض المسافرين على الطريق، وتوقف حركة سير السيارات على الطريق .

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وحاولاً إقناع الأهالى بفتح الطريق لكنهم رفضوا ،وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة، ما اضطر قوات الأمن للتعامل مع الموقف ،لإعادة فتح الطريق خاصة انه الطريق الوحيد الذى يستخدمه المسافرون ،واستخدم رجال الشرطة خراطيم المياه لتفريق الأهالي، إلا أنهم لم يستجيبوا، مما أدى لاضطرار الشرطة بإستخدام "قنابل الغاز المسلة للدموع"، لمحاولة فتح الطريق، وألقى القبض على 19 متهماً ، على مرتين وأجريت التحقيقات معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم، وهم "ه ا.خ"، 53 سنة، و"س م.إ"، 56 سنة، و"ت ك.م"، 57 سنة، و"م ف.إ"، 45 سنة، و"م م.ن"، 67 سنة، و"إ إ.ش"، 48 سنة، و"ج ا.خ"، 55 سنة، و"أ م.ف.ن"، 21 سنة، و"م ا.م"، 23 سنة، و"ش ش.خ"، 54 سنة، و"ر إ.أ"، 42 سنة، و "ك ا.ش"، 22 سنة، و"أ إ.ع"، 23 سنة، و"ح ا.ح.م"، 45 سنة، و"ا س.ا"، 37 سنة، و"أ ع.ع"، 50 سنة، و "إ ا.ع"، 55 سنة، و"س ا.خ.ا"، 49 سنة.

 


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