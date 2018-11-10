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أسعار النفط اليوم السبت 10-11-2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:15 م
أسعار النفط اليوم السبت 10-11-2018 النفط _ أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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سجلت اسعار النفط اليوم السبت 10-11-2018، استقرار على اسعار ختام عمليات السوق أمس الجمعة، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 70.18 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.19 دولار للبرميل.

 

العراق والسعودية يتفقان على العمل معا لتحقيق استقرار أسواق النفط

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن العراق والسعودية اتفقا يوم السبت على العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع في بغداد ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء.

والتقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أيضا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى.

 

ويضخ العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل نفط يوميا وهو ثاني أكبر منتج بعد السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية وهو ما يمثل أكثر من 95 %من إيرادات الدولة.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الأسبوع الماضي إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط وطاقة التصدير في العام المقبل مع التركيز على الحقول الجنوبية مضيفا أنه يقترب من إبرام اتفاق مع شركات عالمية.

ويستهدف العراق الوصول لطاقة إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا في 2019 في حين من المتوقع أن يسجل متوسط الصادرات نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

 

ويوم الخميس منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 45 يوما، ويتيح هذا الإعفاء للعراق مواصلة شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد على صفحتها بموقع فيسبوك ”يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة“.

 

توتال تعتزم حفر آبار بحرية جديدة في أنجولا لزيادة إنتاج النفط

قالت شركة توتال النفطية الفرنسية يوم السبت إنها تخطط لحفر 13 بئرا بحرية في القطاع 17 قبالة ساحل أنجولا بهدف إبقاء مستوى الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا حتى عام 2023 في ثاني أكبر منتج للخام في أفريقيا.

وذكرت الشركة في بيان إن الآبار ستقسم على مشروعين، المشروع الأول (كلوف2) يشمل حفر سبع آبار إضافية لإنتاج 40 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع بدء انتاج النفط في عام 2020.

والمشروع الثاني (داليا3) سيتضمن حفر ست آبار لإنتاج 30 ألف برميل يوميا على أن يبدأ ضخ النفط اعتبارا من عام 2021.

وقالت الشركة إن المشروعين، إضافة إلى مشروع (زينيا2) الذي اعلن عنه من قبل، سيتيحان لها الحفاظ على مستوى إنتاج من القطاع 17 أعلى من 400 مليون برميل يوميا.


 


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