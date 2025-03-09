1500 وجبة إفطار الصائمين يوميا بالشرقية خلال شهر رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل مديرية التضامن بالشرقية ومؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، التعاون لتوفير 1500 وجبة إفطار الصائمين يوميا خلال شهر رمضان.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، استمرار التعاون والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

بينما أشارت الدكتورة سمر لطفي الغزلاوى مدير مكتب ومؤسسة مصر الخير لمحافظات مدن القناه والشرقية إلى أنه إنطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي تم إطلاق حملة إفطار صائم وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تستهدف توزيع 28 ألف كرتونة مواد غذائية وتنفيذ عدد 2 خيمة رمضانية تستوعب الخيمة الواحدة 250 فرد لإفطار 15000 صائم خلال الشهر الكريم وكذلك توزيع 66000 وجبه افطار ساخنة و 42000 وجبه سحور وذلك على المستحقين بالمنازل بجانب توزيع 4000 وجبه افطار ضمن مشروع افطار قرية بالإضافة لتوزيع سند عيلة ووجبات جافة وزكاة الفطر وكروت مواد غذائية وكروت ملابس وذلك بموازنة مبدئية تتعدي ال 15 مليون جنيه قابلة للزيادة وذلك لتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المستحقة.

من جانبه، أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدور مؤسسة مصر الخير في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، ومشاركتها الفعالة مع الوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين المستحقين ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأكد الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

