يوم الشهيد.. والدة البطل محمود مندور تزوره وتبعث رسائل مؤثرة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

في مشهد مؤثر، زارت نجلاء مستجير، والدة الشهيد محمود مندور، اليوم الأحد، الموافق 9 مارس يوم الشهيد، قبر نجلها ابن بورسعيد، وأحد أبطال القوات المسلحة، الذي ضحى بروحه خلال خدمته العسكرية في محافظة شمال سيناء.

والدة الشهيد تزور قبره في يوم الشهيد

زارت السيدة نجلاء مستجير، والدة الشهيد محمود مندور، قبر ابنها احتفاءً بذكراه، مؤكدة أن تضحيات أبناء الوطن ستظل خالدة في وجدان المصريين.

تصريحات مؤثرة من والدة الشهيد

أعربت عن فخرها واعتزازها بتضحية نجلها، الذي قدم روحه فداءً لمصر، مشيرة إلى أن كل الأسر المصرية مستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن.

نبذة عن الشهيد البطل محمود مندور

استُشهد البطل محمود رضا مندور في بئر العبد، ليظل اسمه محفورًا في سجل البطولات والتضحيات التي يقدّمها أبناء القوات المسلحة دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.



الأم-المكلومة



الأم-تنظر-لصورة-الشهيد



الأم-في-يوم-الشهيد



التطلع-الي-صورته



الدعاء-للشهيد



ام-الشهيد



تقبيل-الام-لصورة-الشهيد



تقبيل-صورة-الشهيد



خلال-حديث-الام