اليوم السابع
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يوم الشهيد.. والدة البطل محمود مندور تزوره وتبعث رسائل مؤثرة.. صور

الأحد، 09 مارس 2025 08:39 م
يوم الشهيد.. والدة البطل محمود مندور تزوره وتبعث رسائل مؤثرة.. صور أم الشهيد تقبل صورته
بورسعيد - محمد عزام

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في مشهد مؤثر، زارت نجلاء مستجير، والدة الشهيد محمود مندور، اليوم الأحد، الموافق 9 مارس يوم الشهيد، قبر نجلها ابن بورسعيد، وأحد أبطال القوات المسلحة، الذي ضحى بروحه خلال خدمته العسكرية في محافظة شمال سيناء.

والدة الشهيد تزور قبره في يوم الشهيد

زارت السيدة نجلاء مستجير، والدة الشهيد محمود مندور، قبر ابنها احتفاءً بذكراه، مؤكدة أن تضحيات أبناء الوطن ستظل خالدة في وجدان المصريين.

تصريحات مؤثرة من والدة الشهيد

أعربت عن فخرها واعتزازها بتضحية نجلها، الذي قدم روحه فداءً لمصر، مشيرة إلى أن كل الأسر المصرية مستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن.

نبذة عن الشهيد البطل محمود مندور

استُشهد البطل محمود رضا مندور في بئر العبد، ليظل اسمه محفورًا في سجل البطولات والتضحيات التي يقدّمها أبناء القوات المسلحة دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

الأم-المكلومة
الأم-المكلومة

 

الأم-تنظر-لصورة-الشهيد
الأم-تنظر-لصورة-الشهيد

 

الأم-في-يوم-الشهيد
الأم-في-يوم-الشهيد

 

التطلع-الي-صورته
التطلع-الي-صورته

 

الدعاء-للشهيد
الدعاء-للشهيد

 

ام-الشهيد
ام-الشهيد

 

تقبيل-الام-لصورة-الشهيد
تقبيل-الام-لصورة-الشهيد

 

تقبيل-صورة-الشهيد
تقبيل-صورة-الشهيد

 

خلال-حديث-الام
خلال-حديث-الام

 

قبر-الشهيد
قبر-الشهيد

 







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