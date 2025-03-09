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يوم الشهيد.. والدة البطل محمود مندور: "أولادنا فداء للوطن"

الأحد، 09 مارس 2025 04:24 م
يوم الشهيد.. والدة البطل محمود مندور: "أولادنا فداء للوطن" الأم تنظر لصورة الشهيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، اليوم الأحد، الموافق 9 مارس "يوم الشهيد"، من أمام قبر الشهيد محمود مندور - ابن بورسعيد والقوات المسلحة ، والذي ضحى بروحه خلال خدمته العسكرية في محافظة شمال سيناء .

زارت نجلاء مستجير، والدة الشهيد محمود مندور، اليوم، قبر ابنها احتفاءً بذكراه في يوم الشهيد، مؤكدة أن تضحيات أبناء الوطن ستظل خالدة في وجدان المصريين.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بتضحية نجلها، الذي قدم روحه فداءً لمصر، مشيرة إلى أن كل الأسر المصرية مستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن.

جدير بالذكر أن الشهيد محمود رضا مندور استُشهد في بئر العبد، ليظل اسمه محفورًا في سجل البطولات والتضحيات التي يقدّمها أبناء القوات المسلحة دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

الأم المكلومة
الأم المكلومة

 

الأم تنظر لصورة الشهيد
الأم تنظر لصورة الشهيد

 

ام الشهيد
ام الشهيد






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