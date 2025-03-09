وصول 125 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا البحري

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 140000 طن بضائع و894 شاحنة و350 سيارة.

وشملت حركة الواردات 129000 طن بضائع و 436 شاحنة و 335 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع 458 شاحنة و 15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين وادي الكرنك واسنا على متنهما 125000 طن قمح روسي قادمة لصالح جهاز المشروعات الخدمات الوطنية وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغهما

وغادرت السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا و ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 4200 طن بضائع و 390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، اور وايلة .

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.



