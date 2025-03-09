وزير الخارجية يزور الهيئة الوطنية للإعلام ويشيد بدور ماسبيرو ومكانته الشامخة

كتب محمد عبد الرازق

زار الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث استقبله الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

أشاد وزير الخارجية بدور ماسبيرو في الماضي والحاضر، والتطور الكبير الذي يشهده في ظل قيادته الجديدة، وقال إن هذا المبني هو مرآة الدولة المصرية، ورمز إعلامها الوطني.

وأضاف الوزير في حديث تليفزيوني لقناة النيل للأخبار علي هامش الزيارة: سوف يظل دور ماسبيرو الشامخ في المستقبل كما كان علي مدي تاريخه العظيم.

وقد قام وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة استديو الأخبار بالتليفزيون المصري، وجري الاتفاق علي تعاون كبير بين وزارة الخارجية وماسبيرو في الفترة القادمة.