وزير الخارجية: القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة وضعت حدا لمخطط التهجير

وكالات

أعلن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أن القمة العربية الاستثنائية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي كانت ناجحة بكل المقاييس، ونجحت في وضع حد لمخطط تهجير سكان غزة.

وفي تصريحات لقناة النيل للأخبار، قال وزير الخارجية، إن الخطة التي طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة أصبحت عربية إسلامية بعد إقرارها من جانب القمة، وبعد إقرارها كذلك من الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة مؤخرا.

وأوضح الوزير عبد العاطي كذلك أنه تواصل مع الصين وروسيا واليابان وأن تلك الدول تؤيد الخطة المصرية، مشيرا كذلك إلى دعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي للخطة ولوضعها موضع التنفيذ.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي أن مصر على تواصل مع الإدارة الأمريكية ومع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بشأن الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة.

وفي إجابة على سؤال لقناة النيل للأخبار حول الرد الأمريكي على الخطة المصرية العربية، قال عبد العاطي إن ردود الفعل الأمريكية الأولية ليست سلبية، مضيفا أنه تحدث مع المبعوث الأمريكي الذي أوضح أن الجانب الأمريكي قرأ الخطة بعناية، وأشار إلى أن حديث المبعوث الأمريكي كان جيدا بشكل عام، وأنه سيتم العمل للبناء على ذلك.

وأضاف الوزير عبد العاطي في تصريحات أدلى بها لقناة النيل للأخبار أنه يأمل أن يشهد الأسبوع القادم حوارا مع الجانب الأمريكي لمناقشة الخطة من كل جوانبها. وأوضح أنه سيتم التنسيق مع واشنطن حتى تكون الخطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن مصر طلبت من الجانب الأمريكي أن يكون هناك انخراط أوسع للشركات الأمريكية في تنفيذ الخطة.

وأضاف الوزير عبد العاطي أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مخرجات هذه القمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القاهرة ستستضيف الشهر القادم مؤتمرا لإعادة إعمار غزة بمشاركة كل الأطراف المانحة في العالم بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي.