وزارة الزراعة: تنفيذ 86 حقلا إرشاديا وتقاوي مجانا للمزارعين فى القليوبية

كتبت أسماء نصار

نفذت الإدارة المركزية لـ الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برئاسة الدكتورة أمل اسماعيل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية 86 حقل إرشادي بمساحة 92 فدان بمحافظة القليوبية، وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، وتنفيذ 3 ندوات إرشادية و9 أيام حقل.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الارشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة القليوبية وبناءاً علي توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم ، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي .

يشار إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 38456 فدان, وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم عمل 41 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 400 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

و بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي , و 4 ايام حقل البنجر السكر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، و 2 يوم حقل للطماطم 2 يوم حقل للفاصوليا و ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان .

و بالنسبة للتكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل و 2 يوم حقل للبصل و 2 ندوة ارشادية عن توعية استخدام الميكنة الزراعية ودورها في زيادة الانتاج, و 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش و 2 ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية.

