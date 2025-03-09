نصائح غذائية مهمة لسحور صحى فى شهر رمضان.. تفاصيل

كتبت – بتول عصام

يبحث الكثير عن معرفة نظام غذائي صحي يسير عليه طيلة الشهر في السحور خلال أيام رمضان، حتى يحظى بحياة صحية سليمة، حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان نصائح رمضانية لصحة أفضل في الشهر الكريم.

وأكدت وزارة الصحة على أنه من الأفضل عدم تناول الحلويات على السحور، كي لا تشعر بالعطش في أوقات الصيام، موضحة ضرورة جعل السحور متنوعاً بين الخضروات والبروتين مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الزبادي واللبن والخضروات المليئة بالماء هي الأفضل علي السحور مثل الخيار والجرجير -لا تنسي وضع بعض من الطحينة علي الفول لزيادة قيمته الغذائية، ويفضل بعد السحور البُعد عن الكافيين مثل الشاي والقهوة.

وأشارت الوزارة إلى أن نمط الحياة الصحي في شهر رمضان، هو جعل الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون في الدم، وكذلك لضبط النفس ومواصلة نمط الحياة الصحي بعد شهر رمضان، فالإفطار الصحيح هو تناول تمر مع لبن أو عصير أو شوربة دافئة عند الأذان، وبعد الصلاة وجبة إفطار متوازنة وعلى قدر احتياجك.