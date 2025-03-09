نائب محافظ سوهاج يشهد حفل إفطار "اتحاد بشبابها" مع أطفال معهد الأورام

كتب - إسلام شيبة

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات الإفطار الجماعي الذي نظمه اتحاد بشبابها لأطفال معهد الأورام، بمشاركة مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور الدكتور حاتم أمين، مدير المعهد.

وأشاد نائب المحافظ بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تجسد معاني التكافل المجتمعي والاهتمام بفئات تحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي. وقال: "هذه الفعاليات ترسخ قيم الإنسانية والتراحم، وتؤكد أن المجتمع المدني شريك أساسي في تقديم الدعم لمرضى الأورام، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى أجواء إيجابية تعزز من رحلتهم العلاجية."

كما أشاد الدكتور حاتم أمين، مدير المعهد، بالدور الذي يلعبه اتحاد بشبابها في دعم الأطفال المرضى، مؤكدًا أن إدخال الفرحة إلى قلوبهم يسهم في تحسين حالتهم النفسية، مما ينعكس إيجابيًا على استجابتهم للعلاج.

وشهدت الفعالية مجموعة من الفقرات الترفيهية، حيث قدم أعضاء الاتحاد عروضًا مسلية وألعابًا تفاعلية مع الأطفال، وسط أجواء من الفرح والسعادة. كما تم توزيع الهدايا عليهم، في لفتة إنسانية أدخلت البهجة على وجوههم.

وأكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد بشبابها التزامهم بمواصلة مثل هذه الأنشطة التي تساهم في تخفيف معاناة المرضى، معبرين عن سعادتهم بالتفاعل الإيجابي للأطفال خلال الفعالية.

فيما قال محمود لبيب، منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة سوهاج، إن مشاركة الاتحاد في الإفطار مع أطفال معهد الأورام تأتي في إطار حرصه على دعم المرضى، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي خلال رحلة العلاج.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الفعالية إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، لأن الحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة المرض. نشكر كل من ساهم في إنجاح اليوم، وسنواصل تنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية لخدمة المجتمع."

وشهد الوفد حضور مجموعة من الكفاءات التي ساهمت في إنجاح الفعالية، حيث شارك في الحدث السيد أحمد أبوالفتوح دياب نائب منسق الاتحاد، والسيد أحمد مساعد أمين التنظيم والسيد محمود عبد العال المنسق الإعلامي، والسيد محمد عبد الحليم المسؤول عن التدريب والتثقيف، والسيد توماس الخراط المسؤول عن العلاقات العامة، والسيد كيرلس سمير المسؤول عن البروتوكلات والمراسم، والسيد محمود القاضي المسؤول عن التواصل الطلابي، والسيد احمد خالد المسؤول عن التنمية المجتمعية ، بالإضافة إلى السيد مصطفى محروس والسيد مينا محسن من أعضاء هيئة المكتب بالمحافظة وبسيوني قدري مسئول التنظيم وفريق من التنظيم.



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