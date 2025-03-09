نائب رئيس اتحاد العمال: العاشر من رمضان ويوم الشهيد مازالا وقودا لمواجه التحديات

كتبت آية دعبس

تقدم مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وانتصار العاشر من رمضان.

وأكد البدوى فى تصريحات صحفية له اليوم، إن ذكرى يوم الشهيد تأتى تخليد لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عبد المنعم رياض وايضا تخليدا لكل شهداء الوطن الذين وهبوا حياتهم فداء الوطن.

ونوه البدوى إلى أن يوم الشهيد هذا العام يأتى متزامنا مع انتصارات العاشر من رمضان تلك الملحمة التى سطر فيها رجال القوات المسلحة أروع صفحات البطولة والفداء واستعادوا فيها الكرامة والعزة ليس لمصر وحدها وإنما للامة العربية بأكملها.

وتابع البدوى ان تلك المناسبتين تحملان فى طياتهما دلالات عميقة للشعب المصرى فهمى تؤكد على أن تضحيات الشهداء لم تذهب سدا وان دمائهم الذكية كانت ولا تزال وقودا لمواجه التحديات التى تواجه الشعب المصرى فى جميع المجالات والإصرار على مواصلة العمل والعطاء وبناء مصر القوية التى تليق بتضحياتهم.

ووجه نائب رئيس اتحاد العمال التحية إلى أسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الصبر والاحتساب مؤكدا بأن أبناء الشهداء سيظلوا محل أهتمام وتقدير من الشعب المصرى كله لرد الجميل لشهدائنا الابرار