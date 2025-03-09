اليوم السابع
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موعد أذان المغرب فى القليوبية وعدد ساعات الصيام فى تاسع أيام شهر رمضان

الأحد، 09 مارس 2025 11:47 ص
موعد أذان المغرب فى القليوبية وعدد ساعات الصيام فى تاسع أيام شهر رمضان مئذنة
القليوبية إبراهيم سالم

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موعد أذان المغرب فى محافظة القليوبية، اليوم الأحد، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان المغرب فى القليوبية اليوم الأحد 9-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى القليوبية اليوم الأحد 9-3-2025، ومواقيت الصلاة فى محافظة القليوبية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

-      موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:26 فجرا.

-      موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:46 دقيقة صباحًا.

-      موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:06 ظهرًا.

-      موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:28 عصرًا.

-      موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:00 دقيقة مساءً.

-      موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:17 دقيقة مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأحد فى محافظة القليوبية، تاسع أيام شهر رمضان 13 من الساعات و34 دقيقة.

وأوضح فضيلة الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد في أكثر من 7 آلاف مسجد منتشرة بكل أنحاء المحافظة، وإطلاق حملة نظافة مكبرة بالمساجد، من مسجد ناصر بمدينة بنها، لتزيين المساجد والتأكد من نظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك، وأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح وكذلك التهجد والاعتكاف.

وأكد "غياتي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملة نظافة بمساجد المحافظة من مسجد ناصر بمدينة بنها، كما أنه جرى اختيار 10 مساجد من كل إدارة والبالغ عددها 15 إدارة فرعية بالمحافظة بإجمالي 150 مسجد لتشملهم حملات النظافة، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة بالملتقيات الثقافية والدعوية تغطي الشهر الكريم، إضافة إلى المقاري المتنوعة سواء "للأئمة، أو الأعضاء، أو مجالس تصحيح التلاوة، والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الخطة المتكاملة التي أعدتها المديرية للشهر الكريم شملت، مجلس الافتاء، بواقع 4 مجالس شهري، والندوات العلمية بواقع 16 ندوة علمية، وكذلك البرنامج التثقيفي للطفل بواقع 2128 برنامج في مساجد المجافظة، وكذلك المنبر الثابت 520 ندوة، و804 لمجالس العلم والذكر، و60 ندوة للصحة الإنجابية، و260 من الدروس المنهجية للأئمة، و26 ندوة بقصور الثقافة، و612 قافلة دعوية للشباب والرياضة.

 







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