موعد أذان الفجر بالقليوبية عاشر أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

القليوبية إبراهيم سالم

موعد أذان الفجر فى محافظة القليوبية، غدا الإثنين، اليوم العاشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى القليوبية غدا الإثنين 10-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر فى القليوبية غدا الإثنين 10-3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة القليوبية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:44 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:05 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:28 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:00 دقيقة مساء.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:18 دقيقة مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم غدا الإثنين فى محافظة القليوبية، اليوم العاشر من أيام شهر رمضان 13 ساعة و36 دقائق.