"ملهم".. مشروع تخرج طلاب إعلام السويس 2025 برؤية جديدة للنجاح

الشرقية - فتحية الديب

أعدَّ طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام، جامعة السويس، مشروع تخرجهم لهذا العام تحت عنوان “ملهم”، بإشراف الدكتور أشرف جلال، عميد الكلية ورئيس القسم، والدكتورة إيمان عادل، المدرس بالقسم.

يهدف المشروع إلى إعادة تعريف النجاح بعيدًا عن الصورة النمطية التي تربطه فقط بالمال أو الشهرة، من خلال تسليط الضوء على نماذج ملهمة نجحت بطرق غير تقليدية، مما يثبت أن النجاح تجربة فردية تختلف من شخص لآخر.

يتناول المشروع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل تصورات الأفراد عن النجاح، مسلطًا الضوء على الضغوط النفسية الناتجة عن المقارنات المستمرة، إلى جانب تقديم حلول لتحقيق التوازن النفسي والتعامل مع تحديات مثل الخوف من الفشل، الإنتاجية المفرطة، والاحتراق الوظيفي

يركز “ملهم” على أهمية التعرف على الذات في تحديد مفهوم النجاح لكل شخص، بعيدًا عن المعايير المجتمعية التقليدية. كما يدعو المشروع إلى تبني مفهوم شامل للنجاح، يشمل السلام النفسي، التوازن بين الحياة والعمل، والصحة النفسية، مؤكدًا أن النجاح ليس وجهة واحدة، بل رحلة فريدة يعيشها كل فرد بطريقته الخاصة.

وفي إطار جهودهم المستمرة لتعزيز دورهم في المجتمع، شاركوا في قافلة (حياة كريمة) لتعبئة شنط رمضان، إيمانًا منهم بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.



مشروع التخرج