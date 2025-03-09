اليوم السابع
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مكافحة العنف ضد المرأة السودانية: توثيق 1138 حالة اغتصاب بمناطق سيطرة الدعم السريع

الأحد، 09 مارس 2025 01:07 م
مكافحة العنف ضد المرأة السودانية: توثيق 1138 حالة اغتصاب بمناطق سيطرة الدعم السريع السودان
كتبت ريهام عبد الله

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نشرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى السودان، وهى جهة حكومية، احصائية جديدة عن عدد حالات الاغتصاب، التى تم ارتكابها فى مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، مشيرة إلى أن الحالات بلغت 1138 حالة منذ أبريل 2023 وحتى فبراير 2025.

وأكدت الهيئة الحكومية، أن النساء السودانيات تعرضن لجميع أشكال الانتهاكات من قتل واغتصاب واختطاف واعتقال ولجوء ونزوح منذ اشتعال الحرب، ومن جهتها قالت سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، إن من بين الحالات الموثقة البالغة 1138، 193 طفلة، جميعها وقعت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشفت سليمى إسحق، أنه تم تقديم الخدمات الصحية، والدعم النفسى، للمصابات في ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان، وولايات دارفور، منذ أبريل 2023 وحتى فبراير الماضي.

وطالبت مديرة الوحدة الدولة بالالتزام الصارم بحماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز، والعمل على إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية.

وأضافت: "القضاء على العنف ضد المرأة ليس خيارًا بل واجب وطني وأخلاقي"، مؤكدة على ضرورة تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، خاصة في أي تسوية سياسية قادمة، مشددة على أن ذلك ليس فقط حقًا مشروعًا، بل ضرورة لضمان سلام شامل وعادل ومستدام.
 







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