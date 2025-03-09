"مصطفى" صوت مميز فى القرآن ومثله الأعلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. فيديو

الدقهلية - محمد الحبشي

تعتمر بيوت الله ليلا ونهارا خلال شهر رمضان المعظم، بالمصلين والمعتكفين سواء لإقامة فروض الله أو لقراءة وحفظ القرآن الكريم، والاجتهاد نحو ختم كتاب الله لمرات متعدده خلال أيام الشهر المعظم.

وتتوافد جميع الفئات العمرية من الكبار والصغار والشيوخ إلي مساجد وبيوت الله، لتظهر أجيال جديدة حاملة لكتاب الله، ساعين للإجتهاد للوصول إلي أفضل مستوي قرآني وديني يظهر قدراتهم.

والتقي "اليوم السابع" أحد هؤلاء المعتكفين داخل المساجد والذي يقوم بتلاوة القرآن بشكل مميز داخل المسجد، وقال مصطفى محمود، صاحب 13 عاما، أهم ما يميز الشهر المعظم التواجد بصفة مستمرة داخل المسجد، والمداومة علي تلاوة القرآن الكريم، وبالنسبه لي فبدأت حفظ القرآن الكريم في الصف الأول الإبتدائي، وكانت بدايتي مع أبي حيث أرشدني إلى طريق حفظ القرآن الكريم.

وأكمل حديثه: استكملت داخل الكتاب، حيث تعلمت علم التجويد وحفظت المتون، وأوضح أنه يعتبر الشيخ عبدالباسط عبدالصمد مثله الأعلي ويحبه كثيرا ويتمني أن يسير علي خطاه في دولة التلاوة.