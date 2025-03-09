مركز المناخ: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة من الغد

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالاً مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوباً، وما زالت باردة ليلاً في كافة الأنحاء، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن اداء ريات "هامة جداً" للقمح .

أضاف فهيم أنه من المتوقع ارتفاع مؤقت لكنه كبير خارج المعدلات بداية من غدا "الاثنين وحتى أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وما بعد الخميس "، و تتخطى في ذروتها 33 درجة في الصعيد.

أوضح فهيم أن كافة المحاصيل المنزرعة في مراحل حرجة جداً " القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب و الانفاق، و اشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون".

أضاف فهيم أن أهم المظاهر خلال الفترات دي هي فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار، و تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً" محملة بالرمال والاتربة احياناً و زيادة في نشاط الرياح في توقيتات متفرقة مع الشبورة المائية وفي الرطوبة النسبية .

أكد فهيم أن ري القمح يكون بحساب وحسب ما يصدر من توصيات وتنبيهات من مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة مشيرًا الى أنه يمكن الري اليوم الاتنين و التلات والخميس ووقف الرى الاربعاء حسب المنطقة .

كما طالب فهيم بالفحص الدقيق لزراعات البطاطس والفراولة بسبب تجدد انتشار امراض مزعجة مثل ندوة البطاطس المتأخرة - العفن الرمادي والبياض الدقيقي والتبقع العادي على الفراولة وخضر الصوب - معظم تبقعات الاوراق على محاصيل الخضر - البياض الدقيقي على المانجو والخوخ - الصدأ الاصفر على اصناف جميزة 11 وسدس 12 .

وينصح فهيم المزارعين بضرورة التهوية للإنفاق لمحاصيل الخضر والصوب الزراعية مع تشديد الاربطة وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى او غرب الدلتا حيث أن الحرارة سوف تنخفض تاني ليلاً.