"مدفع رمضان" يهدى 200 ألف جنيه للفائزة فى "لعبة الأرقام" على dmc

كتب الأمير نصرى

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى تاسع حلقات البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام وتحملت مسؤلية اختيار الـ 11 رقم بنفسى".

واختار محمد رمضان رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالكور التى تحمل الأرقام، وكان الرقم الفائز هو 01117696315، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم، حيث ردت أم رحمة وقالت مين أبو بسملة؟، وقال لها محمد رمضان : تكسبى معانا 200 ألف جنيه، مؤكدة أنها بتسرح بالخردة وانها من النهضة مدينة السلام داعية للفنان رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".



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