محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية العليقات فى مركز قوص

قنا - صابر سعيد

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مركز طب الأسرة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي، وبما يتوافق مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة "حياة كريمة"، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة والسكان.

وأوضح محافظ قنا، أن مركز طب الأسرة بقرية العليقات يقدم خدمات طبية متكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية، ووسائل تنظيم الأسرة، وصيدلية، وخدمات معملية، وعيادات لمتابعة الحوامل والأطفال، إلى جانب تقديم التطعيمات الوقائية والروتينية، فضلًا عن وجود منفذ للألبان المدعمة للأطفال.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره للطاقم الطبي والإداري بإدارة قوص الصحية، مشيدًا بجهودهم المبذولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ومؤكدًا دعم المحافظة المستمر لقطاع الصحة، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات أبناء قنا.