محافظ سوهاج: إجراءات قانونية رادعة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية

سوهاج عمرو خلف

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك إجراءات قانونية رادعة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، حيث واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء حملاتها المكثفة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لمنع تداول الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حيث ووكازالوفي، وأبو بكر العجمي، ومنطقة المساكن الشعبية بأخميم "، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لترويج مواد مجهولة المصدر، وضبط عدد 1170 علبة مختلفة الأنواع .

وفي مركز ومدينة المنشاة شملت الحملات المرور على قرى " عزبة النمر، والهماص، والدويرات، وأولاد علي"، وأسفرت عن ضبط 200 علبة ألعاب نارية، و7500 قطعة ألعاب نارية، وتم تحرير 5 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري المتابعة المستمرة للحملات .

وأسفرت الحملات المكبرة بمركز ومدينة ساقلتة عن ضبط 15000 قطعة ألعاب نارية، وتحرير 5 محاضر حيازة ألعاب نارية، بالتعاون مع التموين والرقابة التموينية، كما تم تحرير 7 محاضر جنح، بالإضافة إلى فحص شكوى خاصة بزيوت السيارات وتحرير 7 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار .

وفي حي غرب سوهاج، تم تحرير محضرين لحيازة ألعاب نارية، وضبط 2 كرتونة كبيرة بها كميات من الألعاب النارية والمفرقعات، وعدد 122 علبة ديناميت متنوعة، و83 كيس بومب، و 3 لفات صواريخ نارية ودخان تحتوي على 9 صاروخ .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وأكد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.