محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور بساحة الشهداء احتفاءً بيوم الشهيد

بورسعيد - محمد عزام

وضع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق؛ بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ووسط تواجد عدد من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك في إطار الاحتفاء بيوم الشهيد.

ووجه المحافظ، تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن واستعادة الأمن والاستقرار، كما بعث المحافظ تحية إعتزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم، في ذكرى يوم الشهيد، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض .

وأعرب المحافظ، عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية.

جدير بالذكر، أنه جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.