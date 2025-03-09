محافظ بورسعيد يزور مطبخ المصرية لإفطار الصائمين بالكنيسة الإنجيلية.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، اليوم الأحد، من زيارة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لمطبخ مبادرة "المصرية لإفطار الصائمين" المقام داخل الكنيسة الإنجيلية، وذلك لمتابعة جهود المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المبادرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال التطوعية تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن.

وأضاف: "بورسعيد دائمًا نموذج للوحدة الوطنية، ونحرص على دعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين."

كما أكد اللواء محب حبشي على استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود المجتمعية التي تهدف إلى خدمة أهالي بورسعيد، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم التراحم والتضامن خلال الشهر الكريم.

رافق المحافظ خلال تفقده للمطبخ ، نجلاء ادوار ، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد ، ولفيف من أعضاء وقيادات المجلس وشباب وفتيات متطوعين العمل في المطبخ.



المحافظ خلال تفقده للمطبخ



المحافظ خلال حواره مع أحد المواطنين



المحافظ ومقررة المجلس بالكنيسة