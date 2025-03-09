محافظ المنيا يعلن تحقيق معدلات استجابة متميزة لشكاوى المواطنين خلال فبراير

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت نسب إنجاز واستجابات متميزة خلال شهر فبراير الماضي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مما جعلها من أولى المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين الموجهة للجهات المختصة.

وأكد اللواء كدوانى، أن المحافظة تولي أهمية قصوى لملف الشكاوى الجماهيرية، حيث يتم التعامل معها بمنتهى الجدية من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان سرعة الحل ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأشار اللواء كدوانى، إلى أن المحافظة مستمرة في تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال المنافذ الرسمية لتلقي الشكاوى، مؤكداً على أن الفرق المختصة تعمل على دراسة كل شكوى بدقة والتعامل الفوري معها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، تحقيقًا لمبدأ الحوكمة وإرضاءً للمواطن وتعزيز الثقة في الأجهزة التنفيذية.

