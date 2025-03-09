محافظ المنوفية: رفع 15 ألف طن تراكمات مخلفات الترع والمجاري المائية خلال شهر

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن تنفيذ أعمال خطة تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية خلال شهر فبراير الماضي لضمان تحقيق أقصي استفادة من مياه الري وحفاظاً علي الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أنه وفقاً لما جاء بالتقرير فقد تم رفع ما يزيد عن 15 ألف طن نواتج تطهير على جسور الترع والمصارف بكافة أرجاء المحافظة ، حيث تم رفع حوالي 4500 طن بنطاق أشمون، ونطاق منوف 2437 طن ، نطاق شبين الكوم 1176 طن ، نطاق بركة السبع 2616 طن، نطاق تلا 1325 طن ، نطاق قويسنا 1240 طن ، نطاق الباجور 880 طن ، نطاق السادات 420 طن ، نطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم 235 طن ، ونطاق الشهداء 450 طن بالإضافة إلى رفع 170 طن بمدينة سرس الليان.

وأكد محافظ المنوفية، أنه يتابع وبصفة دورية خطة تطهير الترع بالمحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية باستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى .



