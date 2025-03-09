محافظ المنوفية: حملات مكثفة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميداني بالشارع والتعامل الفوري مع كافة التعديات والإشغالات وضبط الشارع بكافة مراكز ومدن المحافظة.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من شن حملة اشغالات بشوارع المدينة ، واسفرت عن الإزالة الفورية لـ 47 إشغال ثابت ومتحرك وتحرير 23 محاضر اشغال و محضر بيئة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تيسيرا على المواطنين.

وشنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حمله لرفع الاشغالات بشوارع الجلاء البحري ومتفرعاته وشارع عمر افندي وشارع الساحة الشعبية وشارع حمدي ابو اليزيد وتم رفع 46 اشغال واستعادة حرم الطريق تحقيقا للصالح العام.

وشنت رئاسة حي شرق شبين الكوم حمله لرفع الاشغالات بشارع اسامة علام وطريق كفر المصيلحة ،وكذا تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من شن حملة اشغالات ليلا بشوارع الجيش وبنها وتم رفع جميع الاشغالات الموجودة والزام اصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذا للقانون وحفاظاً علي هيبة الدولة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع حملة مكبرة لرفع الاشغالات من شوارع المدينة وتنظيم حركة سير المركبات (توك توك) لإعادة الانضباط ومنع السير عكس الاتجاه لفرض الانضباط بالشارع .