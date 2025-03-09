محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير

كتب سيد الخلفاوى

وضع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.

وأكد محافظ القاهرة على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب ، ودورهم البطولى فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ودعم جهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار لبناء الجمهورية الجديدة .

وتحتفل القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد" إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.