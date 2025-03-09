محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى فى فاقوس وكفر صقر

الشرقية- إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعا لبحث ومناقشة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها بمركزي ههيا وفاقوس والوقوف على معوقات التنفيذ لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة ايمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أيمن سليمان المدير التنفيذي لقطاع شمال الشرقية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس رأفت بدر الخبير الهندسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمشرف العام علي الدعم الفني بالشرقية والمهندس حسن محرم رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز فاقوس لسرعة الانتهاء من التعديلات الفنيه الخاصه بتوصيل خطوط وشبكات الإنحدار بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت العز بمركز فاقوس مع تنظيم زيارة ميدانية لمحطة رفع رقم (5) بمدينة فاقوس ووضع التصور الأمثل للربط عليها لسرعة دخول المحطة الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

كما شدد المحافظ خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بمحطة رفع صرف صحي العلاقمة ومحطة مياه فائقة الجودة بقرية تليجية بمركز كفر صقر وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسليم المشروعين لشركه مياه الشرب والصرف الصحى لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفائده للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعه المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاريه بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجله لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقاً للجداول الزمنيه المحدده.