محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع بالمنصورة ويشيد بجودة المعروضات والأسعار

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة تفقدية لأحد منافذ بيع السلع من الخضروات والفاكهة أمام حي شرق المنصورة، حيث أشاد بجودة المعروضات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأهالي.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

وتفقد المحافظ الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، ووجّه لرؤساء الاحياء باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة وتحسين مستوى النظافة العامة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة يأتي ضمن أولويات المحافظة.

وشدد اللواء طارق مرزوق على استمرار حملات الرقابة لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين التجار والمستهلكين.



