محافظ أسوان: إنارة المدخل الغربى لمحور الخزان بتكلفة 12 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نجاح الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر فى إنارة المدخل الغربى للمحور، وجارى إنارة باقى الأعمدة بالطريق الصحراوى، وذلك بعد الانتهاء من مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء عقب اعتماد المبلغ من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لافتاً إلى أن ذلك فى بشرى سارة لتحقيق الأمان والسلامة والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والزائرين المترددين على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.

وأشار إلى أنه تم تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار، موضحاً أنه بالتوازى مع هذه الجهود تم تركيب العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية والمطبات الصوتية، وكاميرات المراقبة، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج، وهو الذى يتكامل مع تشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة بالتنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث.